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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 13 Pro Max في قطر

iphone 13 Pro Max
iphone 13 Pro Max

إذا كنت تبحث عن جوال آيفون رائد ببطارية جبارة، لن تجد أفضل من iphone 13 Pro Max، الذى يجمع بين مواصفات الجوال القوي الذى يقدم أفضل عتاد ممكن في الأسواق.

وصلت أسعار جوال iphone 13 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 4000 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4350 ريالاً، وسعة 512 جبجابايت بـ 5450 ريال، بينما سعر سعة 1 تيرابايت 6750 ريال.

جوال آيفون 13 برو ماكس

جاء جوال iphone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يطرح جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يعمل جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يحتوى جوال iphone 13 Pro Max على بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون iphone 13 Pro Max جوال iphone 13 Pro Max Apple ريـــال قطــــرى

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