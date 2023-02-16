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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب بسيناء

تنفيذ برنامج برلمانات
تنفيذ برنامج برلمانات للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب في س

 

واصلت  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ البرنامج القومي  برلمانات للمبادرات المجتمعية، وذلك  بمركز شباب الخربة  ببئر العبد ، تحت شعار "نتشارك "والذى تنظمة  وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" بالتعاون  مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج  ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


 

الطاقة المتجددة 

 

وقال  ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء ، ‎انا البرنامج يستمر تنفيذه حتي الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣م

ويهدف البرنامج،  إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتي ترتكز محاورها الرئيسية حول:

 (تمكين الفتاة - التوافق المجتمعي - المواطنة - التعايش السلمي - نبذ العنف - دعم الوافدين من الدول ما بعد (COP27) - البيئة - المشروعات الخضراء - الطاقة المتجددة - الصحة).

حيث يتابع تنفيذ فعاليات البرنامج خالد ابراهيم مكاوى مدير إدارة البرلمان ، تحت اشراف عبد العزيز كريم مدير ادارة الشباب.

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سيناء برلمانات المبادرات المجتمعية الشباب

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