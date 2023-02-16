استمرار تنفيذ البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب بسيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية، وذلك بمركز شباب الخربة ببئر العبد ، تحت شعار "نتشارك "والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





الطاقة المتجددة

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء ، ‎انا البرنامج يستمر تنفيذه حتي الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣م

ويهدف البرنامج، إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتي ترتكز محاورها الرئيسية حول:

(تمكين الفتاة - التوافق المجتمعي - المواطنة - التعايش السلمي - نبذ العنف - دعم الوافدين من الدول ما بعد (COP27) - البيئة - المشروعات الخضراء - الطاقة المتجددة - الصحة).

حيث يتابع تنفيذ فعاليات البرنامج خالد ابراهيم مكاوى مدير إدارة البرلمان ، تحت اشراف عبد العزيز كريم مدير ادارة الشباب.