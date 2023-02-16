ولي أمر طالبة من ذوي الهمم يناشد عدم إجراء امتحاناتها خارج قريته بالصف

ناشد ولي الأمر، أيمن فتحى عبد التواب أسماعيل، المقيم في قرية الشرفا التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بإجراء امتحانات ابنته من ذوي الهمم في مدرستها الثانوية العامة بالقرية.

يقول أيمن فتحي في رسالته: “أنا والد الطالبة إسراء أيمن، من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الصف الثالث الثانوي العام، سألنا مدير المدرسة عن الامتحانات هذا العام فقال لنا ليس فى هذه المدرسة، وستتم الامتحانات فى مدرسة أخرى تبعد عننا ١٠ كيلو علما بأن مدرسة ابنتى التي تمت فيها الامتحانات السنة الماضية قريبة جدا لمنزلنا”.

مشكلة بالصف محافظة الجيزة

وتابع ولي الأمر: “ابنتى مريضة بمرض العظم الزجاجى وقعيدة على كرسى متحرك وبالتالى يؤثر على مستقبلها ولاسيما أن تحركها الكثير يسبب لها كسور أو إعاقة لا قدر الله، وتم التوجه لمدير إدارة التعليم بمركز الصف قال لنا مستحيل تقام الامتحانات فى هذة المدرسة علما بأنها قامت السنة الماضية فى مدرسه بنتى”.

وواصل والدة الطالبة: “عندما علمت ابنتى أنها ستنتقل فى مدرسة أخرى ساءت نفسيتها لأن ابنتى من المتفوقين نرجو من سيادتكم النظر شكوانا في بعين الإنسانيه المعهودة على سيادتكم واعطاء ابنتى أبسط حقوقها بأن تمتحن فى مدرستها وتكونها لجنتها فى الدور الأرضى لظروفها الصحية”.

والتواصل مع والد الطالبة عبر الرقم 01144988985

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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