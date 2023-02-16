ختام فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات بالبحيرة

اختتمت اليوم فعاليات الاسبوع الاول من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات التى تقوم بها الادارة العامة لمركز التدريب الادارة بمديرية التنظيم والادارة حيث انتهت الدورة التدريبية الأولى لموظفي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التى تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والسلوكية لموظفى الشباك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد استفاد منها عدد 23 موظف.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية

قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.

كما اختتم البرنامج التدريبيى لمديرى المخازن على مستوى المحافظة بحضور 27 مدير مخزن من مختلف الجهات الحكومية والذى استهدف تنمية قدرات مدير المخازن فى مجال قانون الخدمة المدنية والتحول الرقمى والأرشفة الإلكترونية واللوائح والقوانين المنظمة لأعمال المخازن والعهد.

وتستأنف فعاليات مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى أسبوعها الثانى اعتباراً من يوم الأحد القادم ببرنامج تنمية مهارات مديرى الادارات فى مجال القيادة الفعالة واستمرار برنامج تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأشاد المتدربين بمستوى الأداء والتنظيم الفنى للبرامج وكذلك المواد العلمية التى تدربوا عليها.