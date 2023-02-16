عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات بالبحيرة

ختام فعاليات الاسبوع
ختام فعاليات الاسبوع الاول من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبن

اختتمت اليوم فعاليات الاسبوع الاول من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات التى تقوم بها الادارة العامة لمركز التدريب الادارة بمديرية التنظيم والادارة حيث انتهت الدورة التدريبية الأولى لموظفي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التى تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والسلوكية لموظفى الشباك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد استفاد منها عدد 23 موظف.

 

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمه للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية

«بدر» سكرتير عام البحيرة و«غطاس» مساعدًا و«كجك» لدمنهور

قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.

كما اختتم البرنامج التدريبيى لمديرى المخازن على مستوى المحافظة بحضور 27 مدير مخزن من مختلف الجهات الحكومية والذى استهدف تنمية قدرات مدير المخازن فى مجال قانون الخدمة المدنية والتحول الرقمى والأرشفة الإلكترونية واللوائح والقوانين المنظمة لأعمال المخازن والعهد.

وتستأنف فعاليات مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى أسبوعها الثانى اعتباراً من يوم الأحد القادم ببرنامج تنمية مهارات مديرى الادارات فى مجال القيادة الفعالة واستمرار برنامج تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأشاد المتدربين بمستوى الأداء والتنظيم الفنى للبرامج وكذلك المواد العلمية التى تدربوا عليها.

 

البحيرة محافظ البحيرة الدورات التدريبية محو الأمية التحول الرقمي تحول الرقمي خدمة المواطنين المراكز التكنولوجية البرنامج التدريبي قانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

قرار قضائي عاجل في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار إلى إيطاليا

ترشيحاتنا

دمر شعرهم وبه مركب يؤثر على الخصوبة| دعوى قضائية ضد شامبو علاجي شهير

تحذير.. فيروس جديد قاتل يهدد البشرية ليس له علاج |تفاصيل

يوفر فرص عمل جديدة.. برلماني: توطين صناعة السيارات يدعم الاقتصاد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

تركيا تعلن هدم 56 ألف مبنى بسبب الزلازل.. تفاصيل

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. حادث البلوجر سارة محمد يثير الجدل من جديد| تفاصيل

دبدوب تائه في شوارع القاهرة.. شاهد عيد الحب بأعين فنان إيطالي

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية

بدون بيض ولا دقيق .. طريقة تحضير كيك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية

خلاف اتحاد الكرة ومرتضى منصور بسبب صفقات الزمالك| ورسالة خالد الغندور ..فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ