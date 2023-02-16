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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرانك كيسيه - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

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