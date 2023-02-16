البحوث الاجتماعية: مواقع التواصل أحد أسباب التفكك الأسري.. فيديو

أكد الدكتور وليد رشاد ذكي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن انخفاض مستوى المعيشة سينعكس بالسلب على الشباب، مشيرا إلى أن النهوض بالشباب ليست مسؤولية الدولة وحدها.

وقال ذكي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن التحديات التي تواجه الشباب كبيرة، خاصة أن معدلات الطلاق المبكر كبيرة بين الشباب.

وتابع أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن سوء الاختيار والاهتمام بالمظاهر أحد أسباب الطلاق المبكر، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب التفكك الأسري.

البحث عن الشهرة

وأشار ذكي إلى أن بعض جرائم العنف بين الشباب سببها البحث عن الشهرة.

