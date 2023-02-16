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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف دمياط تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد البحر

الاسراء والمعراج
الاسراء والمعراج

تقدمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  بأصدق التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج داعيةً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وأبنائها بالخير والرخاء.

 

هذا وقد أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، مساء اليوم احتفالية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد البحر بمدينة دمياط ، جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ وأ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 

هذا وقد تضمن الاحتفال تواشيح وابتهالات دينية ،كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة خطبة جاء حول فضل هذه الليلة المباركة التى تتجلى فيها عظمة القدرة الإلهية وأيضًا مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،  كما أشار خلالها إلى ضرورة اغتنام هذه الفرص العظيمة لكى نجتهد فى المزيد الطاعات و الاقتداء بسنة الرسول الكريم.

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دمياط مجلس النواب محافظة دمياط أسامة العبد الوحده المحلية رمضان ليلة الإسراء والمعراج الدكتورة منال

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