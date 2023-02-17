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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس العالمي يمنح مطار القاهرة شهادة السلامة والصحة العامة لمدة 3 سنوات

مطار القاهرة
مطار القاهرة

حصل مطار القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي اسحاق علي شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 سنوات تنتهي في 2026 ، بعد مراجعة الخطط المقدمة من المطار وتقييم البرنامج الذي يتم تنفيذه داخل صالات السفر والوصول بالمطار وأثناء انهاء اجراءات سفر الركاب ، بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الحصول علي الاعتمادات والشهادات الدولية لمختلف الشركات التابعة للوزارة .

ويعتمد البرنامج الذي نفذه مطار القاهرة على إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية ، وتعتبر الشهادة التي حصل عليها من افضل ممارسات مجلس المطارات العالمي ACI ، الذي طورها عالميًا منذ أن دفع وباء فيروس كورونا الصناعة إلى تطوير تدابير استباقية ومشتركة وتعاونية للحفاظ على عمليات المطار بطريقة آمنة وصحية خلال اي حدث صحي او وبائي ، وقد تم هذا الانجاز المسبوق والذي سيودي الي زيادة عدد الركاب حيث سيكون مطار القاهرة الجوي وجهة آمنة لكل ركاب العالم .

وتم تصميم برنامج اعتماد جاهزية الصحة والسلامة العامة التابع للمجلس الدولي للمطارات لمساعدة المطارات على تقييم مستوى مواءمة تدابير الصحة والسلامة العامة ، وكذلك درجة الاستعداد لإدارة الأحداث المدمرة للصحة والسلامة العامة في المستقبل .

مطار القاهرة

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