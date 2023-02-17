صحف الكويت .. هزة جديدة تضرب مناطق بتركيا وسوريا وبشار الأسد يشكر "الأشقاء العرب" على مساعداتهم إثر الزلزال

شكري يؤكد على تضامن مصر مع الحكومة الكونغولية في مواجهة الجماعات الإرهابية

بايدن: سأُسقط أي جسم طائر يهدد الولايات المتحدة

رئيس الوزراء السوري: نواجه تحديات "كبيرة" للتعامل مع أضرار الزلزال

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق يالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية سامح شكري أكد، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية كريستوف لوتندولا، على تضامن مصر مع الحكومة الكونغولية في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، في دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار في الكونغو.

كما أعرب الجانبان عن الاهتمام بتوسيع التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع طموح البلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري، وإنما يمتد لشراكة اقتصادية واستثمارية، مشيرين إلى أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة الأفريقية، والتي من شأنها أن تعزز من مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن هزة أرضية جديدة ضربت مناطق في تركيا وسوريا. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.

ونقلت عن الهيئة الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع على بعد 19 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من أوزنباغ. من جانبه، أفاد المركز الوطني للزلازل، في سوريا، بوقوع هزتان ارتداديتان شمال غرب إدلب، وشمال غرب اللاذقية.

وقالت "الراي" إن الرئيس السوري بشار الأسد قال إن حجم كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاءً من سوريا وتسبب في سقوط الآلاف، كان "أكبر بكثير من إمكاناتنا المتاحة"، حيث لم تكن المنشآت والأبنية والمؤسسات مستعدة للكوارث الطبيعية.

وأضاف الأسد: "ما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية، لا يقل أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى، وهو بحاجة للكثير من التفكير والحوار والتكافل والتنظيم، لدى مختلف القطاعات الوطنية". وتابع الرئيس السوري: "تجاوزنا مرحلة الإنقاذ وبدأنا بتوفير المساكن المؤقتة لحين تأسيس منازل دائمة"، مضيفاً أن الدولة "تدرس تأسيس صندوق لدعم المتضررين بعد الانتهاء من إحصاء الأضرار وتحديد المستحقين".

وتوجه الأسد بالشكر إلى "الدول التي وقفت معنا من الساعة الأولى للكارثة، من أشقاء عرب وأصدقاء، ولفرق الإنقاذ التي أرسلوها".

ونقلت "الأنباء" عن رئيس وزراء سوريا حسين عرنوس، قوله، إن هناك تحديات "كبيرة" تواجه الحكومة للتعامل مع الأضرار الكبيرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، في العديد من القطاعات.

وأضاف عرنوس أن ثمة حاجة لبذل جهود كبيرة والعمل بسرعة لمواجهة تداعيات الكارثة، ومنها "إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتأمين السكن للذين خسروا منازلهم"، مشيراً إلى البدء ببناء غرف مسبقة الصنع لهذا الغرض.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال بايدن "إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأمريكي، سأُسقطه"، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس، وثلاثة أجسام أخرى.

وذكرت "القبس" أن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، أعلنت أن طائرات حربية أمريكية اعترضت أخرى عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وأفادت "نوراد" في بيان، أن عملية الاعتراض "الروتينية" لأربع طائرات روسية بينها قاذفة من طراز "تو-95" ومقاتلة من طراز "سو-35"، تمّت يوم الثلاثاء الماضي.