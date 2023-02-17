قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المريخ السوداني، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتفادي الدخول في حسابات معقدة بعدما خسر في الجولة الأولى على ملعبهووسط جماهيره أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، كما فشل المريخ السوداني في تحقيق الفوز أمام الترجي (1-0) برادس.

ويسعى الزمالك للحفاظ على نغمة الفوز في ظل الأزمات الكثيرة داخل الأبيض، حيث نجح في الانتصار مؤخرا على سموحة بالدوري (3-1).

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الزمالك والمريخ السوداني عبر فضائية bein sports 4 الناقل الحصري البطولة .

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني عبر 5 قنوات مجانية أخري نقدم لكم ترددها :

‏ARENA SPORT:

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

‏IRIB Varzich:

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

‏CBC Sport HD:

تردد 11135

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

‏ETV الإثيوبية

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

‏Syria Sport:

تردد: 12110

الاستقطاب: عمودي

الزمالك يتفوق علي الأندية السودانية تاريخيا

التقى الزمالك مع الأندية السودانية في 14 مباراة ضمن البطولات الأفريقية، لكنه لم يلعب مع المريخ رسميا على المستوى القاري.

ولعب الزمالك مباراة وحيدة أمام المريخ السوداني في البطولة العربية، وانتهت بفوز الأبيض 2/1.

وبشكل عام يمتلك الزمالك سجلا تاريخيا جيدا أمام الأندية السودانية، حيث فاز على الهلال في 5 مباريات، وتعادل معه ب 4 مواجهات، وخسر 3 مرات.

ونجح الزمالك في هز شباك الفرق السودانية بـ 17 هدفا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.