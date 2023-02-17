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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار جوي بالمنيا الجديدة

النائبة منال نصر،
النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، بعدد من الاقتراحات لتوفير عددا من الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة، خصوصا المنيا الجديدة.


وفى هذا الشأن تقدمت النائبة منال نصر، باقتراح برغبة إلى وزير الطيران المدني لإنشاء مطار جوى بمحافظة المنيا الجديدة شرق النيل، خصوصا وأن المنيا عروس الصعيد تمتلك المقومات الجغرافية والآثار التاريخية والتجارية وتضم مناطق صناعية وخدمات كثيرة للمواطنين مما يساعد على حركة التنمية الاقتصادية التى يهدف إليها القيادة السياسية بجميع محافظات الصعيد.


كما تقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى وزير النقل والمواصلات بشأن توسيع الكوبرى المقام على النيل والذى يربط محافظة المنيا بالمنيا الجديدة شرق النيل، خصوصا وأن عرض الكوبري غير كافي لسد حاجة السيارات، في حين أصبحت المنيا الجديدة تضم مناطق صناعية وخدمات كثيرة للمواطنين، وتتوقف الحركة المرورية على الكوبرى مما عطل التنمية الاقتصادية التى تهدف إليها القيادة السياسية.


وأيضا تقدمت نائبة المنيا، باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية لتخصيص قطعة أرض بالمنيا الجديدة لإنشاء إدارة تعليمية جديدة، لا سيما وأنها تضم أكثر من 100 مدرسة، من أجل تخفيف العبء على المواطنين والطلبة والمدرسين لصعوبة الانتقالات وبعد المسافات.


وفي سياق آخر تقدمت النائبة، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات من أجل استغلال قطعة أرض تابعة لهيئة التأمين الصحي غير مستغلة وملحقة بمبنى العيادات بمحافظة المنيا، من أجل إقامة مبنى آخر يتسع إلى مساحة تستوعب عدد المرضى المترددين على مبنى العيادات الخارجية بالتأمين الصجي، علما بأن العدد الغالب من المرضى كبار السن، وذلك تخفيفا عما يعانيه وتكبده مرضى التأمين الصحى من عناء يوميا عند الذهاب إلى مبنى التأمين الصحى بمستشفى المبرة بالمنيا.

 

 

المنيا مجلس الوزراء الأبنية التعليمية وزير النقل الصعيد الخدمات الصحية مجلس النواب

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