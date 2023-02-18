برلماني يشيد بمبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى : حققت نتائج مبهرة

قال النائب الدكتور محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

سياسة جديدة لتحسين الصحة العامة

و أضاف “ حافظ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة تتحرك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيخدم أكثر أكثر من 100 مليون مواطن، حيث يتم تنفيذ هذه المنظومة خلال 10 سنوات، لذا اتخذت الحكومة سياسة المبادرات لتكون ذراع معاون لمنظومة التأمين.

ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،إلى أن زمن إنتظار المريض لتلقي العلاج أو إجراء العملية أصبح يقاس بالأيام والحد الأقصى للمدة الزمنية شهر واحد، معقبا “ الناس كانت بتستنى شهور وبالسنة قبل المبادرة”.

واختتم النائب حديثه، بالإشادة بما حققته المبادرة على أرض الواقع من سرعة تقديم العلاج للحالات الصعبة والحرجة التي لا تقبل الانتظار، معقبا “ نجاح مبهر للدولة في هذا الملف ونأمل في الاستمرارية علي هذا النهج”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و580 ألف و 458 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 18 ألف و 614 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة إلى استقبال 65 ألف و517 اتصال من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.