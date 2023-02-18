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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن تدريب أول دفعة من القوات الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية أنهت دورة تدريبية موسعة لمجموعة أولى تضم أكثر من 600 جندي أوكراني شملت مناورات يمكن أن تدعم كييف في عملياتها الهجومية المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر في بيان "هذا الأسبوع أنهت أول كتيبة أوكرانية تدريبًا عسكريًا مشتركًا على المركبة القتالية (أم تو برادلي) في منطقة جرافينفوير في ألمانيا".

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مدرعة برادلي مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة أيضاً على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية في الأشهر المقبلة.

قلب موازين الحرب

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده لديها خطة لجعل الأمور تصب في مصلحة أوكرانيا عسكريًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على سرعة إرسال المعدات المطلوبة إلى أوكرانيا وتدريب الجنود على استخدامها.  

وقال أوستن في بيان، إن روسيا مستمرة في التعبئة للحرب في أوكرانيا، مشددًا في الوقت ذاته على التزام الولايات المتحدة بضمان سيادة وحرية دول البلطيق،

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مواجهة طويلة

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، إن "على الحلف أن يكون مستعدًا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو عام".

وأضاف في مقابلة أوردتها وكالة "فرانس برس": "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات طويلة جداً جداً".

وأشار ستولتنبرج، قبل أسبوع من الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا، إلى أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول". وتابع: "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".

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وأردف قائلاً: "إذا انتصر الرئيس بوتين في أوكرانيا سيكون ذلك مأساة للأوكرانيين. لكن سيكون ذلك أيضاً خطيراً علينا جميعاً، لأنه هو وغيره من القادة الاستبداديين سيقتنعون بأنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية، يمكنهم تحقيق أهدافهم".

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