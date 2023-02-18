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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ، ضيفا ثقيلا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

 

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات:

  • beIN 4K HDR
  • beIN Sports 1 HD Premium
  • beIN Sports HD 1 English
  • beIN Sports Connect

 

ليفربول ضد  نيوكاسل

 

يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين مركزه الكارثي في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول، على إيفرتون بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، أحرزهما محمد صلاح وجاكبو.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد تعافيه من الإصابة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نيوكاسل في خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول، لتأمين تواجده في المربع الذهبي، وتعزيز حظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن ليفربول فاز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الأول.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز التاسع بـ 32 نقطة.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي ليفربول ونيوكاسل محمد صلاح

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