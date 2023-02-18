اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة تعلن انسحاب ناديي الكويت وأهلي طرابلس

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة، انسحاب ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها بعد غد الإثنين.

وأكد عمرو مخلوف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية تلقي اللجنة المنظمة اعتذارا من ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي.

وأشار مخلوف إلى أن مجموعات البطولة ستبقى كما هي بعد حذف ناديي الكويت وأهلي طرابلس، وخلال الاجتماع الفني المقرر له السابعة من مساء غد الأحد سيتم تأكيد نظام المباريات بعد انسحاب الناديين.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 14 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى

الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني – الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة

النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.