عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي: قدمنا مساعدات تجاوزت 58 مليون جنيه

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت عبير سيد، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة التكافل الاجتماعي، إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تعمل منذ أكثر من 65 سنة، وهي مرتبطة لدى البعض بمعونة الشتاء، لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح التكافل في الجمعية يشمل العام كله وليس الشتاء فقط.

وأضافت عبير سيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية في برنامج “8 الصبح”، أن  التكافل بالجمعية شمل الأعياد والمواسم والمساهمات والمساعدات للأولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد وتقديم الحقائب المدرسية للطلاب، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم خدماتها حاليا بشكل متطور، حتى المساعدات المالية للمواطنين أصبحت بالفيزا وليس يدويا.

وأوضحت المدير التنفيذي للمؤسسة العامة التكافل الاجتماعي، أن الجمعية تابعة لوزارة التضامن وتنتشر فروعها في 27 محافظة بالجمهورية، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين تجاوز 80 ألف مستفيد في عام 2022، بإجمالي مساعدات تجاوز 58 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المبادرات حتى تحول عدد كبير من المستفيدين إلى منتجين، وذلك عن طريق تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا، من خلال إقامة المشروعات حتى تدر دخلا للأسرة بشكل أكبر، وبذلك يستغنون عن المساعدات، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها الجمعية للقضاء على عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

المدرس المساعدات مواطن مؤسسة برنامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحتها على الفيس.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

قرار عاجل ومفاجئ لكولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة قوية تنتظر الجنيه مقابل الدولار هذا التوقيت

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

ترشيحاتنا

شوبير يكشف موقف الأهلي من الصعود في دوري الأبطال بعد هزيمة الهلال

لأول مرة.. الأوقاف تطلق ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات طوال شهر رمضان

توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن اللحوم والألبان.. وانفراجة وتراجع في الأسعار قريبا

رشا مجدي تكشف تفاصيل دراسة مهمة للحماية من مضاعفات كورونا.. فيديو

أب يفقد زوجته وابنيه في لمح البصر بسبب القاتل الصامت.. تفاصيل مؤلمة

الهلال السوداني يفاجئ مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس مشهور .. صورة رضوى الشربيني بالصباحية تشعل السوشيال ميديا

أثار دهشة وحيرة الأطباء.. ولادة طفلة بذيل في البرازيل| صور

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

فيديو

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ