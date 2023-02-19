المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي: قدمنا مساعدات تجاوزت 58 مليون جنيه

قالت عبير سيد، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة التكافل الاجتماعي، إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تعمل منذ أكثر من 65 سنة، وهي مرتبطة لدى البعض بمعونة الشتاء، لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح التكافل في الجمعية يشمل العام كله وليس الشتاء فقط.

وأضافت عبير سيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية في برنامج “8 الصبح”، أن التكافل بالجمعية شمل الأعياد والمواسم والمساهمات والمساعدات للأولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد وتقديم الحقائب المدرسية للطلاب، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم خدماتها حاليا بشكل متطور، حتى المساعدات المالية للمواطنين أصبحت بالفيزا وليس يدويا.

وأوضحت المدير التنفيذي للمؤسسة العامة التكافل الاجتماعي، أن الجمعية تابعة لوزارة التضامن وتنتشر فروعها في 27 محافظة بالجمهورية، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين تجاوز 80 ألف مستفيد في عام 2022، بإجمالي مساعدات تجاوز 58 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تطلق المبادرات حتى تحول عدد كبير من المستفيدين إلى منتجين، وذلك عن طريق تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا، من خلال إقامة المشروعات حتى تدر دخلا للأسرة بشكل أكبر، وبذلك يستغنون عن المساعدات، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها الجمعية للقضاء على عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.