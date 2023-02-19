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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم .. خطوات سهلة وبسيطة

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من يريد أن يحفظ القرآن الكريم ولا يعرف كيف يحفظه فعليه أن يتبع عدة أمور . 

وأضاف مرزوق، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم تشتمل على ما يلي، 

طريقة سهلة وبسيطة لحفظ القرآن 

1-الحفظ على شيخ حتى تكون التلاوة صحيحة ، وعند المراجعة على الشيخ سوف يتم التثبت من الحفظ الصحيح .

2-القدر المراد حفظه يختلف من إنسان إلى آخر ولكن يستحب أن يكون ربعا أو أقل على حسب الوسع والطاقة ولكن لا يزيد عن ربع. 

3-أن يحفظ القدر المراد خمس آيات خمس آيات الخ وهناك أثر عن سيدنا على رضي الله عنه ( من حفظه خمسا لم ينسه ) بعد الحفظ تتم مراجعة الكل عدة مرات .
 

4-تتم مراجعة المحفوظ كل يوم لمدة أسبوع ، ثم ينضم المحفوظ للماضي ..

5-يراجع الماضي من أوله إلى آخره كل أسبوع مرة إن أمكن وإلا ففي أسبوعين ... 

6- من أراد تثبيت الحفظ فليكن له ختمة في صلواته يقرأ فيها ما حفظه في الصلوات السرية في الفرض والنقل حسب الإمكان بمعنى أن يقرأ كل يوم ٤ أو ٥ من أرباع القرآن حتى يختم ما حفظه وكلما انتهى من الآخر عاد إلى الأول هكذا طوال العمر .


ولابد أن يعلم الجميع أن الختمة السرية هي التي تجعل القرآن الكريم حاضرا في ذهن صاحبه، هذه هي أمثل الطرق لحفظ القرآن الكريم ومما يساعد على ذلك أن يضع القارئ في ذهنه أن كل حرف من القرآن الكريم بعشر حسنات. 

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