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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة باريس وليل باكيًا

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تعرض نيمار لإصابة قوية أثناء مباراة باريس وليل.

وكتب شوبير :“نيمار يتعرض لإصابة قوية ويغادر مباراة باريس وليل باكيًا”.

على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التخلص من خدمات اللاعب البرازيلي  نيمار خلال فترة انتقالات اللاعبين القادمة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن إدارة ‫نادي باريس سان جيرمان‬ الفرنسي ترحب ببيع البرازيلي ‫نيمار‬ والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحبت ببيع البرازيلي نيمار إلى نادي ‫تشيلسي‬ في الانتقالات الصيفية مقابل 60 مليون يورو.

وأرجعت التقارير الإعلامية سر ترحيب إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببيع البرازيلي نيمار وانتقاله إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي لرغبتهم فى التخلص من الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب.

وشددت على أن الأسباب تتضمن تراجع مستوى البرازيلي نيمار مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المسابقة المحلية ودوري أبطال أوروبا.

اصابه نيمار شوبير

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