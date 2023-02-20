صدمة للزمالك بخصوص الونش.. وحقيقه عودة رمضان صبحي للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ما يحدث لبعثة فريق هوكي الزمالك في كينيا لا يصح مطلقا، وكان من الأفضل الاعتذار عن المشاركة في البطولة بدلًا من التعرض لمثل هذه الأمور.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فريق الزمالك للهوكي تم الحجز عليه في الفندق هناك لعدم سداد التكاليف الخاصة بإقامة بعثة الفريق، وهو أمر غير مقبول والمفترض أن إدارة الزمالك تتدخل لحل الأزمة، وكان من الأفضل عدم السفر والاعتذار بشياكة عن خوض البطولة".

وأضاف: "الزمالك اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للطائرة أيضا وكان عليه الاعتذار عن مشاركة فريق الهوكي بدلا من سفره إلى كينيا وتعرضه لمثل هذه الأمور".

وأوضح أن هناك صعوبة في مشاركة محمود الونش في دفاع الزمالك أمام الترجي، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة طويلة ومن الصعب مشاركته في مباراة قوية.

وكشف أن الشائعات التي انتشرت مجددا حول رغبة الأهلي في ضم الحارس محمد صبحي أمر غريب للغاية، خصوصا بأن التفاوض معه عندما كان في فاركو كان سيكون أسهل للأهلي لكن اللاعب عاد للزمالك، وعقده لا يوجد به أي شروط تسمح برحيله.