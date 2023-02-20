عمرو أديب: البانية سعره بيزيد والناس بتشتري والذهب بينخفض ولا يوجد شراء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة الحالية، وبالرغم من ذلك لا يوجد حركة شراء أو إقبال من المواطنين لشراء الذهب.

وأكمل "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"الذهب غير البانية، البانية سعره بيزيد والناس بتشتري، أما الذهب سعره بقى أقل والناس مبتشتريش".

وفي سياق متصل: قال وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تراجع في شراء الذهب، خلال الوقت الحالي، متابعا: تراجع اسعار الذهب حدث نتيجة انخفاض سعره في البورصات العالمية.

وأضاف "وصفي واصف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن سعر الذهب المعلن حاليا سيظل مستقرا إلا في حالة حدوث أزمة أو حروب فـ سيحدث تذبذب وارتفاع في الاسعار، منوها بأن سبائك الذهب والجنيهات متوفرة بشكل واضح في المحالات.