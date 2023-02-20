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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة العريش: دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

رءيس جامعة العريش
رءيس جامعة العريش يتابع سير أنشطة مركز الجوالة

أكد  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة  العريش  ، محافظة شمال سيناء، أن الجامعة   تدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. داعيا الطلاب الى الاهتمام والاعتزاز بالمشاريع القومية التي تهتم بها الدولة. 

وأشار،  إلى أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحى العلمية.، وحث الشباب على روح الولاء والانتماء والمشاركات في الأنشطة الطلابية لنفعة مصرنا الحبيبة.


 

معسكر الجوالة الدائم:
 

 

واكد رئيس الجامعة،  علي افتتاح معسكر الجوالة الدائم بالجامعة.. حيث تم تدريب الطلاب وعمل جلسات عن الهدف والغرض من الدورة وعن دور واحتياجات الرواد في عشائر الكليات،  وتدريب الطلاب على قواعد التدريب العملية عن مهارات كشفية مختلفة مثل البنط والحبال وتقاليد العلم وتقاليد الزى الكشفى والممارسات العملية للطلاب في جميع الأنشطة.

ويحث المركز الطلاب على المشاركات وبث الروح والنشاط لديهم.. مما يعود عليهم بتفوقهم الدراسى وتعليم طلاب الجامعة جميع الأمور الحياتية، وتدريب الطالب على أن يكون قائدا في مختلف المجالات.

الي جانب تعليم الطالب استثمار أوقات الفراغ فيما هو مفيد من تنظيم مسابقات تنافسية بين الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية في جميع المجالات.

وأشاد الدمرداش ، بجهود الطلاب المشاركين في المعسكر، وأهمية المشاركة في العمل التطوعى وغرس روح قيم الولاء والانتماء للجامعة.، وطالب بأن تكون لهم الأولوية في المشاركة في الأنشطة الخارجية للجامعة تقديرا لعملهم التطوعى.

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تنفيذ معسكرات خدمة عامة للطلائع بمراكز الشباب في شمال سيناء

العريش ريادة الاعمال المشروعات جامعه الأنشطة

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