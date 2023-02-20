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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف محرج للغاية.. شاهد| لحظة تعطل سيارة ملك السويد أمام المواطنين

ملك السويد وزوجته
ملك السويد وزوجته


تعرض ملك السويد، كارل السادس عشر جوستاف، لموقف محرج للغاية حيث تعطلت سيارته فجأة، بينما كان بصحبة زوجته أثناء قيامهما بزيارة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على حكمه السويد.

وتعطلت سيارة الملك عندما نفد شحن البطارية في مدينة يونشوبينج، إحدى محطات زيارة الملك، التي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد؛ بحسب روسيا اليوم

ووفقا لمقطع الفيديو، لم يكن هناك من ينقذ الملك في الحال، ولم يعرض أي من المواطنين السويديين الذين كانوا في الشارع لحظة تعطل السيارة أي مساعدة وانشغلوا بدلا من ذلك بتصوير المشهد وهم يضحكون.

وبقي الملك وزوجته ماكثين في السيارة حتى حضرت دورية شرطة، وساعدت الملك على إعادة تشغيل سيارته.

وجدير بالذكر أن سيارة الملك كانت تعد أفخم سيارات سلسلة كاديلاك فليتوود عام 1975.

والاسبوع الماضي، ذكر القصر الملكي أن الملك سيخضع لعملية جراحية مخطط لها في "القلب".

ولم يوضح الإعلان الرسمي طبيعة الجراحة. ولا يُعرف عن الملك أنه قد خضع لعملية جراحية بسبب أي مرض خطير من قبل.

وأوضح القصر أنه بعد الجراحة، المقرر إجراؤها اليوم 20 فبراير، سيحصل الملك البالغ من العمر 76 عامًا على فترة راحة، مما يعني أنه سيتم تاجيل التزاماته المخطط لها هذا الشهر وأوائل مارس إلى وقت لاحق.

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