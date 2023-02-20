مجدي يعقوب محذرًا من زواج الأقارب: يسبب أمراض القلب .. فيديو

كشف الدكتور مجدي يعقوب مخاطر زواج الأقارب والأمراض التي تصيب قلوب أطفالهم، قائلا "اللي في قلوب المصريين مختلف عن اللي في الأجانب .. ودا بسبب أن الجينات اللي في مصر مختلفة جدا عن اللي في الخارج".

وأضاف "مجدي يعقوب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون" الفضائيه، أن زواج الأقارب يسبب مشاكل كثيرة في القلب ولابد من الحذر الشديد من ذلك، وهناك بحث قامت بكتابته طبيبة شابة عن خطورة أمراض القلب المتعلقة بزواج الأقارب.

وتابع الدكتور مجدي يعقوب، أنه يرى الحزن على وجوه الآباء والأمهات عند دخولهم إلى مركز القلب في أسوان ويحملون علي أكتافهم أطفالهم المصابون بأمراض القلب.