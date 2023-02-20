عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي يعقوب محذرًا من زواج الأقارب: يسبب أمراض القلب .. فيديو

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

كشف الدكتور مجدي يعقوب مخاطر زواج الأقارب والأمراض التي تصيب قلوب أطفالهم، قائلا "اللي في قلوب المصريين مختلف عن اللي في الأجانب .. ودا بسبب أن الجينات اللي في مصر مختلفة جدا عن اللي في الخارج".

txt

مجدي يعقوب يتحدث عن أصعب عملية وأكثر موقف أسعده

txt

مجدي يعقوب عن مركز القلب بأسوان: كان حلما واجه العديد من التحديات

وأضاف "مجدي يعقوب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون" الفضائيه، أن زواج الأقارب يسبب مشاكل كثيرة في القلب ولابد من الحذر الشديد من ذلك، وهناك بحث قامت بكتابته طبيبة شابة عن خطورة أمراض القلب المتعلقة بزواج الأقارب.

وتابع الدكتور مجدي يعقوب، أنه يرى الحزن على وجوه الآباء والأمهات عند دخولهم إلى مركز القلب في أسوان ويحملون علي أكتافهم أطفالهم المصابون بأمراض القلب.

مجدي يعقوب امراض القلب زواج الاقارب كلمة أخيرة مصر دكتور مجدي يعقوب مركز القلب بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية:ثبوت رؤية هلال شعبان.. والقرار النهائى تعلنه دار الإفتاء

بالقانون.. 5 شروط لتأسيس شركة تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة

ميركل تفجر مفاجآت مدوية بشأن مساعدة اتفاقات مينسك لأوكرانيا

وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح تطوير المتحف المصري بالتحرير

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بوصفة اقتصادية

دار الإفتاء: ثبوت الرؤية البصرية الشرعية لهلال شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي رجل؟..معلمة مصابة بمرض نادر تثير جدلا في كندا.. شاهد

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

شاهد.. فيديو مرعب لطريقة عمل حواوشي الشوارع

بالدبل وفستان لافت.. شاهد صور خطوبة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

مات بسبب قطعة فراولة.. تفاصيل مؤلمة في حادث وفاة رضيع القليوبية

حقيقة حدوث زلزال في مصر | بيان رسمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ