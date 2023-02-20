القابضة: الغاز الطبيعي وفّر على الدولة 252 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا

قال المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن الشركة تنوع مصادر الطاقة وتستفيد من الإمكانيات المتاحة، موضحًا: "سياسة الوزير مفتوحة بحيث إن كل التخصصات تكون على علم بما يحدث في القطاعات الأخرى وتنسق حتى لا نكون جزرا منعزلة".

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "نقوم بعمل إحلال للغاز الطبيعي محل البوتاجاز، لأن الشعب يعاني من استخدام انبوبة البوتاجاز، كما أننا نستورده من الخارج ونحتاج إلى عملة دولارية".

وتابع نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية: "بدأنا نشاط الغاز في مصر منذ عام 1980، وفي أول 34 سنة وصلنا الغاز لـ5.5 مليون وحدة سكنية، وفي أخر 10 سنوات وصلنا الغاز لـ8 ملايين وحدة سكنية، أي أن إجمالي 14 مليون وحدة سكنية تخدم 60 مليون مواطن".

وأكد، أن الـ60 مليون مواطن المستفيدين من الغاز يوفرون على الدولة 252 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بما يكافئ 3 ملايين و150 ألف طن بوتاجاز، وإذا لم يكن هذا العمل على قدم وساق خلال آخر 10 سنوات ويتم تنفيذ رؤية وزير البترول وخطة الدولة، لكانت الدولة مطالبة باستيراد كميات وأعداد ضخمة من البوتاجاز.