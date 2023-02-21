استعداد وراثي.. تفاصيل إنقاذ طفل أصيب بـ جلطة دماغية

كشفت سحر حسنين أستاذ طب أعصاب الأطفال، تفاصيل إنقاذ طفل عمره 12 سنة بعد إصابته بـ جلطة دماغية .

وقالت سحر حسنين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الجلطة الدماغية يمكن أن تصيب الاطفال والشباب وكبار السن ".

وأضافت سحر حسنين :" من أسباب الجلطات الدماغية بعض الأمراض المزمنة مثل العيوب الخلقية في القلب وبعض أمراض الدم والأمراض الوراثية ".

وتابعت سحر حسنين:" الطفل الذي تم إنقاذه من جلطة دماغية كان لديه استعداد وراثي لحدوث تجلطات في الدم "، مضيفا:" تم إجراء عملية جراحية لإنقاذ الطفل وهو بصحة جيدة ".

واكملت سحر حسنين :" لو أي طفل مصاب بأمراض مزمنة لازم يتابع مع طبيب بشكل مستمر ولا يتعرض لجفاف ويشرب سوائل باستمرار ".