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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تقضي بالمؤبد على عاطل اعتدى على فتاة قاصر

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، بمعاقبة المتهم في القضية رقم 10018 لسنة 2022، بالسجن المؤبد لقيامه بخطف قاصر وسرقة قرطها الذهبي وهتك عرضها داخل غرفة حمام بأحد المساجد بدائرة قسم أول المحلة.

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وكان الحكم قضائيا صدر برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى.

تعود تفاصيل القضية الي قيام المتهم بخطف تبلغ من العمر 8 سنوات بدائرة قسم أول المحلة، حال سيرها في الطريق العام أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن، بعد أن أوهمها بأن والدها كلفه باصطحابها مصطنعا مكالمة هاتفية مع والدها ثم اصطحبها إلى دورة مياه بأحد المساجد وهتك عرضها وسرق قيراطها الذهبي.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليها أكدت ان المتهم اصطحابها أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن الكريم إلى داخل غرفة حمام بأحد المساجد ثم خلع بنطاله وبنطال الطفله واجلسها على ساقه عنوه، ثم سرق قيراطها الذهبي ثم أعطاها بعض النقود لشراء حلوى مقابل الاسكات عن جرمه مطالبا اياها بعدم إخبار أحد من اسرتها.

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وكشفت كاميرات المراقبة في الشارع خط سير المتهم بالكامل حتى لحظة اختفائها داخل غرفة حمام المسجد،وقامت المحكمة بعرض الفيديو على المتهم ومحاميه في غرفة المداولة، فأقر أنه ذات الشخص الموجود في مقطع الفيديو، وبسؤال الجواهرجي أقر أن المتهم باع له القرط الذهبي للمجني عليها بدون فاتورة.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بإخطار مجلس الأمومة والطفولة لاتخاذ ما يلزم بشأن حماية الطفلة المجني عليها من الناحية النفسية، ونوهت المحكمة إلى خطورة تزايد مثل هذه الواقعات اذا إن اثرها على الطفل المعتدي يكون جسيما ويلزمة طوال مراحل عمره.

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وأكدت المحكمة أنها لم تجد سبيلا إلى أن تقضي بهذة العقوبة الشديدة واصفه في اعتبارها ماتعرضت له المجني عليها من آثار نفسية سيئة، وكذالك السوابق القضائية التي تثبت أعتياد المتهم على ارتكاب تلك الجرائم.

وبذلك قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم للخطورة الإجرامية التي يتصف بها المتهم حيث أنه اتهم من قبل ب 3جرائم مماثلة. 
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