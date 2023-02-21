قوافل بيطرية بمدينة البياضية بمحافظة الأقصر

أوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر انه نظمت مديرية الطب البيطري بالأقصر فى اليوم الأول قافلة بيطرية بقرية الحبيل مركز البياضية بالاشتراك مع المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينه البياضية والأستاذ الدكتور محمد فاروق رئيس قطاع الزراعي و البيطري بكلية الزراعة جامعة الأزهر ،و تم توقيع الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد ١٥٠ رأس ابقار و١٤٥ رأس أغنام وماعز وعلاج وتحصين عدد ٢٥٠٠ دواجن وبط و أرانب ، الى جانب توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد امراض الجلد العقدى وجدرى الاغنام .



وفى اليوم التالى تم استكمال أعمال القافلة بمدينه طيبه وبمشاركة المهندس رضوان رئيس جهاز مدينه طيبه الجديده بالأقصر وقام جميع أعضاء القافلة من جامعة الأزهر بزيارة مستشفي الارومان بالأقصر ثم توجهت القافله الي مدينه القرنه وبالاشتراك مع حسام عبد الفتاح رئيس مجلس مدينه القرنه بمشاركة دكتورة تيسير بدوي مدير إدارة الوقاية والدكتور محمود حسانين مدير وحدة المدامود البيطريه، تم صرف ادويه وعلاج مجانًا لأجمالى عدد100راس ابقار وعدد 108 رأس أغنام وماعز وتم صرف لقاحات وتحصين مجانا 2600دواجن وبط و أرانب.



و تم الانتهاء من أعمال القافلة حيث تم الكشف وفحص وصرف ادويه ولقاحات بإجمالي عدد 250راس ابقار وإجمالي 253راس أغنام وماعز إجمالي عدد 5200 دواجن وبط و أرانب وتم توعية المواطنين بأهمية التأمين على الماشية وتحصين الحيوانات وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية .

ياتى ذلك فى ضوء متابعة أعمال القوافل البيطرية التى أقامتها مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر ضمن أعمال قافلة الأزهر الشاملة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر