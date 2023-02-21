عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل بيطرية بمدينة البياضية بمحافظة الأقصر

صدى البلد

أوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر انه نظمت مديرية الطب البيطري بالأقصر فى اليوم الأول قافلة بيطرية بقرية الحبيل مركز البياضية بالاشتراك مع المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينه البياضية  والأستاذ الدكتور محمد فاروق رئيس قطاع الزراعي و البيطري بكلية الزراعة جامعة الأزهر  ،و تم توقيع الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد ١٥٠ رأس ابقار و١٤٥ رأس أغنام وماعز  وعلاج وتحصين عدد ٢٥٠٠ دواجن وبط و أرانب ، الى جانب توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد امراض الجلد العقدى وجدرى الاغنام .


وفى اليوم التالى تم استكمال أعمال القافلة بمدينه طيبه وبمشاركة المهندس رضوان رئيس جهاز مدينه طيبه الجديده بالأقصر وقام جميع أعضاء القافلة من جامعة الأزهر بزيارة مستشفي الارومان بالأقصر ثم توجهت القافله الي مدينه القرنه  وبالاشتراك مع  حسام عبد الفتاح رئيس مجلس مدينه القرنه بمشاركة دكتورة تيسير بدوي مدير إدارة الوقاية والدكتور محمود حسانين مدير وحدة المدامود البيطريه، تم صرف ادويه وعلاج مجانًا لأجمالى عدد100راس ابقار وعدد 108 رأس أغنام وماعز  وتم صرف لقاحات وتحصين مجانا  2600دواجن وبط و أرانب.


و  تم الانتهاء من أعمال القافلة  حيث تم الكشف وفحص وصرف ادويه ولقاحات بإجمالي عدد 250راس ابقار وإجمالي 253راس أغنام وماعز إجمالي عدد 5200 دواجن وبط و أرانب وتم توعية المواطنين بأهمية  التأمين على الماشية وتحصين الحيوانات وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية .

 

ياتى ذلك فى ضوء متابعة أعمال القوافل البيطرية التى أقامتها مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر ضمن أعمال قافلة الأزهر الشاملة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر 

الأقصر الثروة الحيوانية محافظة الاقصر الطب البيطري مركز البياضية مديرية الطب البيطري الجلد العقدي مدير عام الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

ضيف مميز.. الأهلي يحتفل بثلاثية أسوان في غرفة الملابس

ترشيحاتنا

اشتري واحدة منهم| 5 سيارات هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

خرج ولم يعد| تفاصيل هروب ناشئ الأهلي.. ورد فعل سريع للنادي

تكريم 26 من أوائل الشهادات.. ووزير التعليم: تشغيل خريجي المدارس الصناعية خارج مصر

الكتكوت بـ 30 جنيها.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

للتعاقد مع 3 صفقات.. لجنة زملكاوية لمتابعة بطولة أمم أفريقيا للشباب

بايدن: موسكو لن تحقق انتصارا في أوكرانيا.. والجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

بعد الكشف عن موعد الزفاف .. أجمل صور شيري عادل وطارق صبري

فيديو

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

حنة وفرح.. أبرز وصايا المشاهير الصادمة.. تعرف عليها| فيديو جراف

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ