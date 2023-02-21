من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

حضرت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة روجينا في مهرجان الفجيرة

وأطلت روجينا بفستان أخضر ميتالك، من تصميم ياسمين حوا، وكان فستانا طويلا مع قفازات طويلة من نفس اللون.



وأجرت روجينا تعديلا بسيطا على الفستان، وأغلقت فتحة الصدر قليلا ليصبح أكثر احتشاما؛ حيث كان الفستان الأصلي بفتحة كبيرة من الصدر .

ووضعت روجينا مكياجا بألوان قوية في عينها، فقامت بوضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الاسود، والآي شادو بألوان قاتمة على طريقة السموكي ايز، مع وضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه.

روجينا

وتركت روجينا شعر منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي أنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

روجينا

واختارت روجينا بعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، فقامت بإرتداء عقد وقرط باللون الفضي والاخضر نفس لون الفستان.

روجينا واشرف زكي نقيب الممثلين

روجينا

روجينا

روجينا