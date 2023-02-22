تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

ظهرت كيت ميدلتون مع زوجها في حفل توزيع جوائز البافتا، بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، وظهرت كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة وأنيقة للغاية.

سعر اقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافاتا

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل من الحرير باللون الأبيض بكتف واحد من دار ألكسندر مكوين، وقد ارتدت كيت ميلدتون نفس الفستان قبل 4 أعوام في نفس الحفل.

وأجرت كيت ميدلتون تعديلا بسيطا على الفستان بتغيير الوردة الموضوعة على الكتف إلى فيونكه مع ارتداء قفازات الأوبرا السوداء.

سعر اقراط كيت ميدلتون

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كيت ميدلتون

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

سعر أقراط كيت ميدلتون

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الذهبي من زارا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووصل سعر اقراط كيت ميدلتون 17,99جنيه بريطاني، وذلك ما يعادل 667.70 جنيه مصري.