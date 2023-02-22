عاجل
35 صورة من حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته التاسعةlالتفاصيل الكاملة الأسبوع المقبل.. انتهاء التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023-2025 بعد القبض على تشكيل عصابي.. الإعدام عقوبة الإتجار في المواد المخدرة تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك.. عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف الحسابات البنكية تكافل وكرامة تمنع مساعدتها عن سيدة المنيا.. والقضاء الإداري تلزم البرنامج بالتعويض.. والعليا تؤيد التضامن بالرفض.. والمحكمة: لا يوجد سند وكالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فكت الفيونكة..كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان بعد 5 سنوات مع تعديل بسيط

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

حضر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون حفل توزيع جوائز البافتا، بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، وظهرت كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة وأنيقة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون في حفل توزيع البافاتا

 

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل من الحرير باللون الأبيض بكتف واحد من دار ألكسندر مكوين، وقد ارتدت كيت ميلدتون نفس الفستان قبل 4 أعوام في نفس الحفل.

 

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

 

وأجرت كيت ميدلتون تعديلا بسيطا على الفستان بتغيير الوردة الموضوعة على الكتف إلى فيونكه مع ارتداء قفازات الأوبرا السوداء.

 

كيت ميدلتون

 

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

كيت ميدلتون

 

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

 

فستان كيت ميدلتون قبل التعديل

 

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الذهبي من زارا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فستان كيت ميدلتون قبل التعديل

 

 

ويأتي إعادة كيت ميدلتون لارتداء نفس الفستان تشجيعا منها على الاستدامة والحفاظ على البيئة.

 

وقدم حفل توزبع جوائز البافتا البريطانية ريتشارد إي جرانت، وشهد الحدث اكتساح للفيلم الألماني All Quiet on the Western Front بـ6 جوائز، ويليه الفيلم البريطاني The Banshees of Inisherin، بالإضافة إلى فوز النجمة كيت بلانشيت بالجائزة لرابع مرة في مسيرتها.

 

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم كيت بلانشيت، أندريا كريستي، آنا دي أرماس، أنيا تايلور جوي، ميشيل يوه، مادلين أرثر، أنجيلا باسيت، بول روجرس، جايمي دورنان، كاثرين باسباي، لاشانا لينش.

كية كيت ميدلتون إطلالة كيت ميدلتون حفل توزيع البافاتا الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز دار ألكسندر مكوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

موضوعات متعلقة

بفستان مجسم ولامع.. لجين عمران تخطف الأنظار برشاقتها

بالحجاب.. منة فضالى تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

بآلاف الجنيهات .. سعر خرافي لفستان زينة في حلقة صاحبة السعادة|شاهد

بالدولار والمصري.. سعر صادم لإطلالة جورجينا الأخيرة

ترشيحاتنا

لطيفة: حلمي بكر قيمة فنية كبيرة..وزيارتي له بالمستشفى أقل شيء أقدمه..فيديو

الحرب على السرطان بدأت .. تفاصيل اجتماعات سرية لحلفاء واشنطن لاستئصال فاجنر من العالم

مواقيت الصلاة اليوم 22-2-2023 فى القاهرة والجيزة واسكندرية وباقي المحافظات

يجب تنظيف البيت.. ترامب يحذر: العالم بات أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة

اعتقال المنفذين الثلاثة.. تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل مصري مقيم في إيطاليا

بعد عودته من الإيقاف.. مفاجأة مدوية بشأن كهربا مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكت الفيونكة..كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان بعد 5 سنوات مع تعديل بسيط

قصر ضائع عمره 4500 عام..كشف أثري حديث قد يعيد كتابة تاريخ العراق|تفاصيل

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

7 نصائح لازم تعرفها قبل استخدام الفريزر فى تخزين الطعام

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ