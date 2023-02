فكت الفيونكة..كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان بعد 5 سنوات مع تعديل بسيط

حضر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون حفل توزيع جوائز البافتا، بعد غياب عامين بسبب فيروس كورونا، وظهرت كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة وأنيقة للغاية.

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون في حفل توزيع البافاتا

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل من الحرير باللون الأبيض بكتف واحد من دار ألكسندر مكوين، وقد ارتدت كيت ميلدتون نفس الفستان قبل 4 أعوام في نفس الحفل.

وأجرت كيت ميدلتون تعديلا بسيطا على الفستان بتغيير الوردة الموضوعة على الكتف إلى فيونكه مع ارتداء قفازات الأوبرا السوداء.

كيت ميدلتون

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كيت ميدلتون

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

فستان كيت ميدلتون قبل التعديل

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الذهبي من زارا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فستان كيت ميدلتون قبل التعديل

ويأتي إعادة كيت ميدلتون لارتداء نفس الفستان تشجيعا منها على الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقدم حفل توزبع جوائز البافتا البريطانية ريتشارد إي جرانت، وشهد الحدث اكتساح للفيلم الألماني All Quiet on the Western Front بـ6 جوائز، ويليه الفيلم البريطاني The Banshees of Inisherin، بالإضافة إلى فوز النجمة كيت بلانشيت بالجائزة لرابع مرة في مسيرتها.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم كيت بلانشيت، أندريا كريستي، آنا دي أرماس، أنيا تايلور جوي، ميشيل يوه، مادلين أرثر، أنجيلا باسيت، بول روجرس، جايمي دورنان، كاثرين باسباي، لاشانا لينش.