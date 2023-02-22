عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل.. تركيا تطلق خطة مؤقتة لدعم المتضررين من الزلزال الكارثي

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أطلقت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، خطة مؤقتة عاجلة لدعم الأجور وحظر تسريح العمال في 10 مدن؛ لحماية العمال والشركات من الأثر المالي للزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد هذه التحركات جزء من خطوات الحكومة التركية لتقليل الأثر الاقتصادي لأسوأ زلزال شهدته تركيا في التاريخ الحديث والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.

وقالت الجريدة الرسمية في البلاد اليوم الأربعاء، إن أصحاب العمل الذين تعرضت أماكن عملهم "لأضرار جسيمة أو متوسطة" سيستفيدون من الدعم لتغطية رواتب العمال الذين قطعت ساعات عملهم جزئياً. كما تم فرض حظر على تسريح العمال في 10 مقاطعات ضربها الزلزال شملتها حالة الطوارئ.

وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 7 فبراير، بعد طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

في نفس المنطقة.. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

بقوة 5.5 درجة .. زلزال جديد يضرب إيران

وكان الحكومة التركية قد اتخذت مثل هذا الإجراء وقامت بدعم الرواتب وفرضت حظراً على التسريح في عام 2020 في محاولة لتخفيف الضربة الاقتصادية من COVID-19.

وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية ويقلل من نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام. 

الحكومة التركية البرلمان التركي تسريح العمال المتضررين من الزلزال الزلزال الكارثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم|اعترافات صادمة لـ جاسوس الموساد في إيران.. بايدن يكشف المسئول عن صواريخ بولندا.. وشولتز يعلق على إعلان ترامب ترشحه في الانتخابات

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

وزيرة البيئة: مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية في قلب قضية تغير المناخ

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

إنجازات أكبر من السنوات.. طفرة بقطاع البترول تحت قيادة الرئيس

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أخطاء منتشرة تغضب الله

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

على مدى 70 عاما.. السعودية تشارك العالم دورها الإنساني والتنموي في تقديم الدعم

تحرك عاجل.. تركيا تطلق خطة مؤقتة لدعم المتضررين من الزلزال الكارثي

وزير خارجية إيران يصل العراق

دعاء اليوم الثاني من شعبان 1444 هجرية.. أدعية فيها العجب

ميتا وواتساب يحدثان تغييرا كبيرا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة للرجال.. تحذير من ارتداء البنطلون الضيق

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ