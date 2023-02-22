أسس الرابطة القلمية وتميز شعره بالغموض.. ذكرى ميخائيل نعيمة

تمر اليوم ذكرى رحيل الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة الذى رحل فى 22 فبراير 1988، عن عمر ناهز وقتها الـ 99 عاما،، نوعت الكتابات التي قدمها بين المسرح والفلسفة والشعر والنقد. له العديد من المؤلفات باللغة الانكليزية واللغة العربية إلى جانب العربية.

ولد ميخائيل نعيمة في جبل صنين- لبنان 1889. نشأ نعيمة في مكان ولادته، ودرس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فيمدرسة الجمعيةالفلسطينية في بلدة بسكنتا. سافر بعد ذلك في عام 1905 لإتمام دراسته في أوكرانيا حيث أمضى فيها خمس سنوات في جامعة بولتافيا.

اطلع خلال هذه الفترة على الأدب الروسي وأتقن اللغة الروسية. وفي العام 1911 انتقل لإتمام دراسة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية.

فضل جبران الأسلوب الرومانسي على الأسلوب الواقعي الذي كان موجود خلال تلك الفترة.

عندما بلغ جبران 21 سنة أقام لنفسه استوديو خاص به أطلق عليه اسم “استوديو دايز” عام 1904 ليعرض فيه أهم أعماله الفنية.

أنشأ جبران خليل جبران “الرابطة القلمية” في نيويورك عام 1920 بمشاركة كل من (ميخائيل نعيمة، ندرة حداد، إيليا أبو ماضي،رشيدأيوب، نسيب عريضة، وعبد المسيح حداد).

كانت جريدة السائح تقوم بنشر كل الأخبار المتعلقة بالرابطة وكذلك النشاطات التي تقوم بها، يعتبر كتاب “الغربال” الذي ألفه ميخائيلنعيمةالدستور الذي مشى على خطاه كل أفراد الرابطة.

غلب طابع الرومانسية على الشعر الذي قدمه شعراء الرابطة، حيث أصبحت الرومانسية هي السمة المميزة للشعر العربي المعاصر.

تمييز اسلوب جبران في الشعر بالغموض ولم يتبع جبران خليل جبران نوع واحد في الأدب وإنما كان يكتب في جميع أنواع الأدب التيمنها(الشعر، القصص القصيرة، الرسائل، والروايات).

ومن اهم أعماله ألف أول كتاب باللغة الانجليزية بعنوان ” المجنون” ألف كتاب آخر بعنوان “عرائس المروج” وألف كتاب بعنوان “الأرواحالمتمردة” ألف كتاب بعنوان ” الأجنحة المتكسرة” ألف كتاب بعنوان “دمعة وابتسامة” ألف كتاب بعنوان ” المواكب”.