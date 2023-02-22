أبرزها تأجيل الحمل.. برلمانية تقدم 7 نصائح للسيدات بشأن تنظيم الاسرة

وجهت عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة لكل أسرة مصرية بشأن تحديد النسل وتنظيم الأسرة، قائلة:"فكرة تنظيم الأسرة الهدف منها المحافظة على صحة الأم والأطفال.

تعميم فكرة تنظيم الأسرة

وأضافت “الألفي” لـ"صدى البلد"، أنه يجب تعميم فكرة تنظيم الأسرة والعمل على نشر هذا المفهوم للارتقاء بالمجتمع والمحافظة على الصحة العامة للأم والاطفال، لافتة إلى أن الدستور المصري كفل حقوق الأطفال ووفقا للعرف المجتمعي فإن الحق يقف عند حقوق الآخرين أي ضرورة التركيز على حماية حقوق الأطفال الدستورية في توفير أسرة مستقرة وتربية صحية ونفسية تسهم في إيجاد طفل صالح وقادر على خدمة ذاته وأسرته ووطنه.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من حقوق الطفل التي يجب حمايتها والعمل على تحقيقها من قبل الأسرة أبرزها مشورة ما قبل الزواج حق أولي أصيل في إيجاد أسرة قوية واعية، تأجيل الحمل الأول لمدة عام على الأقل، التركيز على الولادة بالشكل الطبيعي وليس القيصرية.

وتابعت البرلمانية: أيضا الرعاية المثلى للطفل في السنة الأولى، علاوة على نشر مفهوم المباعدة بين الحمل مما يدعم حماية صحة الأم والطفل من مخاطر عدة.