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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أولياء الأمور : نشكر وزير التعليم على تخفيف المناهج لكن “المحذوف قليل”

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تباينت آراء اولياء امور طلاب المدارس في مصر حول قرار تخفيف مناهج الترم الثاني بجعل بعض الدروس للإطلاع فقط .

حيث قالت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : قرار تخفيف المناهج قرار جيد جدا ، ولكن يؤخذ على القرار ان نسبة التخفيف كانت اقل بكثير من المأمول، و في الرياضيات فوجئنا ان التخفيف كان تخفيفا في التمارين وليس في الدروس نفسها ، ولكن في النهاية يمكننا ان نقول “ده احسن من مفيش وشكرا جدا للوزارة”

ومن جانبها ..  قالت منى أبو غالي مؤسس ائتلاف التعليم امن قومي وحوار مجتمعي تربوي : طبعا خطوة جيدة لصالح الطلاب حتى لو كان التخفيف بسيط ولكنة ازاح هم شرحة داخل الفصول ، وبالتالي لن يتم تضييع الوقت في هذا الترم القصير ، ولن يتم ضغط الطلاب.

وأضافت مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي : كنا نتمني ان يكون نسبة تخفيف المناهج أكثر قليلا ، نظرا لأن شهر رمضان على الأبواب والتحصيل الدراسي فيه سيكون أقل والغياب اكثر  نظرا لإجهاد الطلاب والمعلمين بسبب الصيام. 
 

واستكملت مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي تصريحاتها قائلة : نعلم ايضا ان مواد كثيرة  اذا تم الحذف منها قد يضر بالمناهج عبر السنوات لان اغلب المواد تراكمية ويجب دراستها  ، لذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد نرجوا من وزارة التربية والتعليم مراعاة المدة الزمنية لكل ترم ، بحيث تضع ما يناسب الطلاب والمعلمين من مناهج ، ويجب ان يتم الإستماع الي المعلمين في كل مادة لأنهم علي علم  بظروف التدريس وعدد الحصص فهم  أهم من  واضع المنهج نفسه.

وقالت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : نشكر الوزارة علي الاستجابة لأولياء الأمور لتخفيف ضغط المنهج ، ولكن لاحظنا ان التخفيف بطريقة “للاطلاع فقط” لم يكن مفيدا في مادة الرياضيات ، حيث أن الملغي كان “انشطة” وليست دروس.

وقالت مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود :  نعرف أن الرياضيات من ضمن المواد التراكمية ، ولكن أنه كان من الممكن الاستعانة الفعلية برأي مدرسين المادة في "دروس الحشو" التي يمكن الاستغناء عنها ، وأضافت :سيبقي التقييم مصدر تخوف بعد أن أصبح جزء من الحصه ونتمني ألا يشهد فرد عضلات أو فزلكة رغم وأن يكون بسيطاً ويكون في مخرجات التعلم.

مناهج الترم الثاني المدارس أولياء امور Jobs Education

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