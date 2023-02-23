مخاطر الإنترنت والكتاب خير صديق ضمن محاضرات ثقافية متنوعة بالأقصر

قدم نادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حوض الرمال، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الأقصر، محاضرة بعنوان "الإنترنت واستخدامه".

تحدث في المحاضرة علاء محمد عن كيفية حماية أبنائنا من مخاطر الإنترنت، حيث يعد سلاحا ذا حدين، فقد تجد فيه ما يفيد من العلم والثقافة والفن المبدع، ولكن في المقابل فإن الإنترنت يحتوي على الأمور السيئة التي لا يكون هدفها الترفيه أو البحث أو التسلية، مشددا على ضرورة قيام الوالدين بملاحظة الأبناء بوعي وإرشاد.

بجانب ذلك، نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال باستخدام الألوان الفلوماستر، لتنمية مهارات الرسم والتلوين عند الطفل، من تنفيذ دينا عبد الحكيم.

واستمرارا لفعاليات الفرع التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك المائي"، أوضح بها عمرو عبد الصبور أنه يمكن استعمال أنظمة الري بالتنقيط لما لها من دور كبير في توفير المياه، وإنشاء بئر لتجميع مياه الأمطار واستعمالها في الري وزراعة النباتات المناسبة، لأنها تختلف في كمية مياه الري التي تحتاجها.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المحافظة على المنشآت العامة والجديدة"، دارت حول تعريف الممتلكات العامة التى يستفيد منها المجتمع، وكيف أن المحافظة عليها واجب وطني.

ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الكتاب خير صديق"، أوضحت بها أسماء محمد مناع تعريف المكتبة ومصادر الكتب وأهمية الكتاب، وهو صديق الإنسان الوفي والعلم الثقافة، وذلك بمدرسة الإمام الحسين الابتدائية بنجع الترعة، بالإضافة إلى ذلك، أقيمت ورشة فنية رسم للأطفال نفذتها هاجر سيد حساني مع مواهب المدرسة.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "بين المنطوق والمفهوم"، تحدث بها الشاعر أحمد العراقي، موضحا أن المنطوق والمفهوم هو جسر التواصل وهو العلاقة بين الكاتب والمتلقي وحرفية المبدع من تعدد الدلالة، بجانب ذلك، أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "توب سواد"، بالإضافة إلى ورشتي مشغولات يدوية.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبد الله قصيدة بعنوان "في حب مصر، وقصيدة من فن الواو"، بالإضافة إلى ذلك، نظمت ورشة فنون تشكيلية باستخدام الصلصال نفذتها هند مصطفى.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "دقدق وضاضا العضاضة" سردتها أسماء محمود، وأقيم دوري ثقافي للأطفال “أسئلة فى المعلومات العامة”، أدارته أسماء محمد.