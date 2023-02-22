تأجيل معرض ملتقى الأقصر الدولي للتصوير بقصر الأمير طاز

تقرر تأجيل معرض أعمال الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي كان من المقرر إقامته بقصر الأمير طاز خلال الفترة من 25 فبراير إلى 19 مارس المقبل،

على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة المعرض لاحقاً.

من جهة اخرى يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي لفرقة "مترو الفن" بقيادة الفنان وائل أبو خطوه، في الثامنة مساء غد الخميس 23 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن فرقة مترو الفن تأسست عام 2022، وتضم بين عناصرها جميع الأعمار ، من دراسي الموسيقى العربية، وخريجي المعاهد والكليات الموسيقية، وقامت بإحياء العديد من الحفلات بالنوادي والمراكز الثقافية المختلفة.