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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 5 دول عربية.. تفاصيل انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج

مصطفى عبدالخالق رئيس
مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين في الجامعة، موضحًا: «هذا المؤتمر هو المؤتمر المحلي الثامن، لكنه حصل على الصفة الدولية لثالث مؤتمر، أي انه أصبح نقطةً واضحةً في خريطة الأنشطة البحثية والطلابية وخدمة المجتمع بالجامعة».


وأضاف عبدالخالق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى أن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة 318 من شباب الباحثين، و176 بحثا بالإضافة إلى مشاركة 61 مستمع لاكتساب الخبرات. 


وتابع رئيس جامعة سوهاج، أنّ 5 دول عربية شاركت في المؤتمر، وهي ليبيا، السعودية، فلسطين، اليمن، والسودان، كما أنّ نيجيريا شاركت، وبريطانيا، والعالم المصري الجليل الدكتور فاروق الباز. 


وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على أنّ هذا المؤتمر يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى، لافتًا إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام مشاركة بعض الإعلاميين، حيث قدموا ندوة لشباب الباحثين والطلاب عن دور الإعلام في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.
 

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