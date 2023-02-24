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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار الدجاج البرازيلي.. إليكم علامات النوع الفاسد احذروها عند الشراء

صدى البلد

انتشر في الفترة الأخيرة دجاج برازيلي يباع بأسعار منخفضة وقد قدمت رئيس سلامة الغذاء شيرين زكي فيديو الرد علي استفسار المواطنين حيث تسأل البعض عم طرق اكتشاف الدجاج المجمد الفاسد. 

 

 

 

 واكدت شيرين أن الدجاج الفاسد يكون له علامات فلا تستطيع  الشركات غشها  ومن ابرز العلامات

إذا وجد كسور في أي جزء من عظم الدجاجة فهذا يدل على فسادها.
لون الجلد أزرق أو غير اللون الوردي المعتاد.
رائحة غريبة غير رائحة الدجاج الطبيعية.
وجود لزوجة في اللحم وملمس الجلد يكون أملس للغاية.
التأكد من صلابة جسم الدجاجة، إذا وجد أنها لينة نسبياً “طرية” فهذا يعني أنها فاسدة ويتم اختبار ذلك من خلال الضغط علي الدجاج فاذا تركت علامة الضغط بأصبعك فقد تشير علي فسادها مع باقي العلامات المذكورة السابقة 

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