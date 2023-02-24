الصحف المصرية تبرز مباحثات الرئيس السيسي الهاتفية مع نظيره الأوكراني

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات الهامة ذات الشأن المحلي والدولي، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.



وفي التفاصيل، أوردت صحف القاهرة، تفاصيل وقائع الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي، أمس، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس أكد - خلال الاتصال - دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في أوكرانيا، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوها إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، القول:"إن الرئيس أُطلع - خلال الاتصال - على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا، حيث ثمن الرئيس الأوكراني موقف مصر ودورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أن الاتصال تطرق أيضاً إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة في إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب، وأكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكراني، عارضا جهود بلاده في هذا الصدد؛ بهدف ضمان الأمن الغذائيى العالمي.



وفي شأن رئاسي ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وصول سفينة الإمداد التابعة لقواتنا البحرية لسوريا وتركيا" أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية؛ تضامنا مع الشعب التركي في تخفيف آثار الزلزال المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين" مشيرة إلى وصول سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي سوريا وتركيا.



وعلى صعيد نشاط الحكومة، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "مدبولي.. خلال استعراضه مشروعات (سكاتك) الترويجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بالربط الكهربائي مع أوروبا.. حزمة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعًا؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تعتزم شركة (سكاتك) النرويجية تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يوجد تعاون كبير وبناء بين الحكومة المصرية والشركة النرويجية، مضيفا"نعول كثيرًا بمزيد من الطموح على تعاون أوسع وكذا تحقيق المزيد من المصالح المشتركة".

وأشارت (الجمهورية) إلى أنه - خلال الاجتماع - أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (سكاتك) عن سعادته لزيارة مجلس الوزراء مرة أخرى؛ لمناقشة مشروعات الشركة الواعدة في مصر، مؤكدا أن (سكاتك) تتمتع بدعم قوي من الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه على مدار الفترة الماضية تعكف الشركة على متابعة ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماعات الأخيرة، معربا عن سعادته بتطور مشروعات الشركة النرويجية في مصر ومن ضمنها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر، الذى بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب) - (27) في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه - خلال الاجتماع - تمت إحاطة رئيس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء، والذي سوف تقوم شركة (سكاتك) بتوقيعه مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لافتة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب على ما تم طرحه خلال الاجتماع، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بمسألة الربط الكهربائي مع أوروبا، لكن ذلك قد يتطلب المزيد من المناقشات خلال الفترة المقبلة، وينطبق الأمر كذلك على ملف الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر.



وفي شأن حكومي آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء، استعرض - خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمهندس كرم مروان، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة، ونائل نبيل، ممثل منظمة العمل الدولية - أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات.

ونقلت عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات يأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، الذي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال، موضحا أن إحدى آليات تحقيق هذا البرنامج، هو إنشاء المنصة المركزية لإدارة المسار المهني والربط بسوق العمل، عبر إنشاء منصات تفاعلية بعدد من الجامعات الحكومية تديرها المنصة المركزية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة «حوار» للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022».

كما نقلت الصحيفة عن مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطنين لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة فى استطلاعات الرأى المطروحة.



وتحت عنوان "مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» لمدة عامين" قالت صحيفة (الأهرام) إن مصر تسلمت رئاسة «الأمكاو» لمدة عامين (2023 ــ 2024)، حيث شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) الذي عقد افتراضيا.



عسكريا.. ذكرت (الأهرام) تحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عاد إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض إيديكس 2023 المنعقد في (أبوظبي) موضحة أن الفريق أسامة عسكر التقى الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثى مستشار رئيس دولة الإمارات.. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



عربيا.. نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "وزير الخارجية يبحث سبل احتواء التوتر الفلسطيني - الإسرائيلي" أن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى أمس، اتصالاً هاتفياً من جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

ونقلت عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، القول "إن الاتصال تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية؛ من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. وحرص سامح شكري على إطلاع نظيره البريطاني على الجهود التي بذلتها، ولاتزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

كما أشار المتحدث إلى وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب - خلال الاتصال - عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين، مؤكداً التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفى مقدمتهم مصر؛ من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

من جانبها.. كتبت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان "إدانة عربية ودولية واسعة لاعتداء إسرائيل على (نابلس) أن عدة دول عربية أدانت قصق الطيران الإسرائيلي لموعين للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 102 شخص.

وفي السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن سفير فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، القول:"إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة؛ لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة (نابلس) وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.