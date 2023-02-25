زيارة ميدانية لطلاب كلية الاستزراع المائي بجامعة العريش لدراسة مقومات ومعوقات الاستثمار

نظمت طلاب كلية الاستزراع المائي المصايد البحرية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، زيارة علمية ميدانية لدراسة مقومات ومعوقات الاستثمار فى مشروعات الاستزراع البحرى بمنطقة مثلث الدببة بدمياط ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.



يأتي ذلك ضمن مقرر المنظومة السمكية والذى ينفذه فريق علمى برئاسة ا.د/ أشرف الدكر استاذ الاستزراع البحرى والتغذية المتفرغ وبرعاية ا.د/حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، ا.د/محمد سألم عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية.



مصنع اعلاف

وتفقد فريق العمل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عدد من المزارع البحرية ، ومبيع (شادر بيع الأسماك) بقرية شطا، ثم زيارة ميدانية لمصنع اعلاف الأسماك بشركة جراند بدمياط الجديدة ثم مفرخ الاخلاص للجمبرى والأسماك البحرية.

كما التقى فريق العمل مع اللواء عز مدير منطقة دمياط السمكية وكل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بدمياط و العربى الهندى ، المهندس السيد ابو عمر ، د. محمد كرد ، م/ عمرو حامد مدير شركة جراند لاعلاف الأسماك والطاقم الفنى ومديرى الإدارات والتسويق بالشركة.

دراسة وصفية

وقام الطلاب بعرض مشاهداتهم وملاحظاتهم فى حلقات عصف ذهنى لمدة ثلاثة أيام فى حلقات نقاشية حضرها اساتذتهم الأكاديميين من كليات الثروة السمكية والتعليم الفنى ، وكبار رجالات صناعة الاستزراع البحرى وصناعة الاعلاف وإنتاج الزريعة وذلك فى إطار إعداد دراسة وصفية ونقدية لمعطيات الاستزراع البحرى بالمنطقة.



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