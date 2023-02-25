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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فنان شهير ينجو من الموت بأعجوبة

اسعاف
اسعاف

كشف الفنان أمير صلاح الدين عن نجاته من الموت بأعجوبة وذلك خلال كواليس مسلسل ستهم.

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وكتب أمير صلاح  عبر حسابه على فيس بوك  ": الكواليس_المنعشة الحمد لله .. النهاردة نجوت من الموت بأعجوبة ".

الفنان أمير صلاح الدين

ويشارك الفنان أمير صلاح الدين في مسلسل ستهم والذي يعد من مسلسلات رمضان 2023، وبطولة روجينا، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، جهاد سعد، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، من تأليف ناصر عبدالرحمن، تدور أحداث المسلسل من سيرة 4 سيدات مكافحات، يعد هذا المسلسل ثاني تعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز مع روجينا بعد نجاح مسلسل انحراف.

 

الموت الفنان أمير صلاح الدين فنان شهير فنانة شهيرة مسلسلات مسلسلات رمضان

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