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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن صداقتها الراسخة مع الكويت ودعمها للنظام الدولي القائم على القواعد

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

ثمنت الولايات المتحدة صداقتها الراسخة مع الكويت ودعمها للنظام الدولي القائم على القواعد. 


وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ بمناسبة يوم الكويت الوطني - إن الكويت حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج "الناتو".. مضيفا "وعلى مدار العام الماضي واصلنا تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية.. ونحن متفائلون بما يمكن لبلدينا تحقيقه معًا في العام المقبل".


وأشار إلى أن واشنطن والكويت صاغتا روابط قوية بينهما على مدى عقود من الشراكة؛ مما أدى إلى تعزيز السلام والأمن.
واختتم بلينكن البيان قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بخالص التهاني لصديقي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وللشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني للكويت في 25 فبراير ويوم التحرير 26 فبراير".

الكويت الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة وزير الخارجية واشنطن

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