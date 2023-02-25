رجل يصاب بالعمى لمدة عام كامل.. والسبب صادم

أصيب رجل بريطاني يدعى "روبرت غراهام"، ويبلغ من العمر 67 عاما، بالذعر عندما عاني من عدم القدرة على الرؤية بسبب النظر إلى أشعة الشمس، مما جعله يترك وظيفته بعدما اصيب بالعمى لمدة عام كامل.

احذر النظر لأشعة الشمس القوية

وذكرت صحيفة express البريطانية، أن النظر إلى أشعة الشمس القوية، تسبب في معاناة شخص من تشنج الجفن، وتبين بعد عرضه على الطبيب المختص أنه حتى يستطيع الرؤية مرة أخرى يحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكس.

وأضافت أنه على الفور اتجه روبرت لتلقي العلاج، وبعد مرور 24 ساعة من حقن البوتوكس، شعر روبرت بتحسن وساعدته الحقن على التمكن من فتح عينه بشكل بسيط، ومنعته من غلقها مرة أخرى.

وتلقى روبرت ما بين 15 إلى 16 حقنة من البوتوكس حول العين، وسيستمر في هذه الحقن لمدة تصل إلى شهرين أو 3 أشهر.

مشاكل يتسبب بها النظر لأشعة الشمس القوية

وقالت الدكتورة سوزان سارانجباني، المتخصصة في جراحة العيون في OCL Vision لجراحة العين في بريطانيا، إن تشنج الجفن عبارة عن حدوث انقباض لا إرادي في العضلات الموجودة حول الجفن العلوي والسفلي، وعادة تلك الحالة لا تؤثر على الرؤية، أي لا يصاب أثرها الشخص بالعمى بشكل مباشر، ولكن ينتج عنها العمى الوظيفي.

وتابعت جراحة العيون، أن العمى الوظيفي يصيب العضلات المسؤولة عن الرؤية بالتشنج، و يكون من الصعب السيطرة عليها، وبالتالي يكون الشخص غير قادرًا على فتح عينه، ولا يتمكن من الرؤية جيدًا.