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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يواجه سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية اليوم

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي ٢٠٠٥ المباراة وفي رصيده ٥٦ نقطة، يتربع بهم على صدارة الترتيب، بفارق ١٦ نقطة عن أقرب ملاحقيه، بعدما حقق الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، وفاز على بيراميدز ٢ - صفر، وعلى بتروجت ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، مسجلًا ٤١ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كلا من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية أهلي ٢٠٠٥

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