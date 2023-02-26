حبس صاحبي شركة أجبرا موظفا لديهما على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس صاحبي شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باجبار موظف بشركتهما على توقيع إيصالات أمانة والتنازل عن سيارته لاعتقادهما باستيلائه على أموال الشركة بسبب عجز الحسابات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكان لم يجد صاحبي شركة وسيلة للانتقام من موظف بشركتهما سوي قيامهما بإجباره على توقيع إيصالات أمانة والتنازل عن سيارته لاعتقادهما باستيلائه علي أموال من الشركة بسبب عجز في الحسابات، تم ضبط المتهمين تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من موظف "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم قرر بتضرره من صاحب الشركة محل عمل، وشقيقه شريك بذات الشركة لقيامهما بإجباره على توقيع عدد ( 2 ) إيصال أمانة ، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة تم ضبطهما ، وبحوزتهما الإيصالات وكذا عقد بيع السيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.