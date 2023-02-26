مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.3%

قال مدحت وهبة المتحدث الإعلامي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك انخفاض في نسبة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2017.

وأضاف "مدحت وهبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبير لهذا الموضوع الهام، مشيراً إلى أن حملة الكشف عن تعاطي المخدرات بيت سائقي الحافلات المدرسية جاءت عام 2017 بعد حادثة أدت بالعصف لأرواح كثيرة من الطلاب.

وتابع مدحت وهبة، أنه تم عمل مجموعات عمل من جهات محددة، تنزل بشكل مفاجئ على سائقي الحافلات المدرسية وأخذ عينة منهم لتحليلها من أجل حماية أطفالنا.