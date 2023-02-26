عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف الإماراتية اليوم| ميقاتي يحذر من توظيف القضاء اللبناني لتصفية الحسابات.. وموسكو تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تعكير صفو العلاقات مع أفريقيا.. وعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

إنقاذ 158 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل التونسية
بلينكن في آسيا الوسطى لتعزيز حضور الولايات المتحدة فيها
رئيسة وزراء فنلندا: مستقبل مشرق ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"
روسيا: التسوية في أوكرانيا تقتضي وقف توريد الأسلحة الغربية
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فرداً و96 كياناً على قائمة عقوبات روسيا

 

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إنه التزاماً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  يستمر الجسر الجوي من دبي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.


وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما قال في تدوينة على «تويتر»، نشرها أمس، بهذه المناسبة: «أهنئ أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله تعالى أن يديم على الكويت وشعبها الخير والعزة والرخاء».

عربيا وإقليميا، قالت صحية الإمارات اليوم إن السلطات التونسية أعلنت، اليوم، إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها، بينهم 133 شخصا من جنسيات إفريقية، وذلك بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.

وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في تصريح له، انه تم إحباط خمس عمليات هجرة غير شرعية، كانت بصدد اجتياز الحدود البحرية.

أفاد صحيفة الوطن بأن الجيش الأردني أحبط يوم السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشارت صحيفة الخليج إلى تجديد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس السبت، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة، فيما يعقد مجلس الوزراء، غداً الاثنين، جلسة ستكون الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ سريان الفراغ الرئاسي قبل أشهر.

وذكرت صحيفة الخليج أن وزير العدل التركي بكير بوزداج أعلن، أمس السبت، احتجاز 184 شخصا على الأقل بسبب مزاعم بالإهمال فيما يتعلق بالمباني التي انهارت عقب الزلازل المدمرة في جنوب البلاد.

وتعرضت الحكومة لانتقادات جراء التغاضي عن معايير البناء السيئة. ومن بين المحتجزين مقاولون أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى القبض أيضا على عمدة مقاطعة نورداج بولاية غازي عنتاب. وأضاف أنه تم نقل العمدة أوكيش كافاك إلى المحكمة.

دوليا، أوضحت صحيفة الاتحاد ما قاله نائب وزير الخارجية الروسي‭ ‬ميخائيل بوجدانوف أمس السبت إن الولايات المتحدة "تمارس ضغوطا غير مسبوقة" على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد خمسة أشهر.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو في سان بطرسبرج، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية.

وذكرت تاس أن بوجدانوف أكد مجددا على اتهامات موسكو "للغرب الجماعي" بشن حملة لعزل موسكو.

وقد أفادت صحيفة الخليج بأن روسيا رحبت بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا، وأعربت عن استعدادها لتحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، وأولها اعتراف كييف بالواقع الجديد، في حين أخفق وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين في التوصل إلى بيان مشترك بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: «التسوية في أوكرانيا تقتضي وقف توريد الأسلحة الغربية وإرسال المرتزقة لأوكرانيا، وإعلان وقف إطلاق النار، وعودة أوكرانيا إلى الحياد».

وأشار بيان الخارجية إلى ضرورة ضمان حقوق جميع مواطني أوكرانيا بمن فيهم الناطقون بالروسية والأقليات القومية. وقال: إن «العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية تكمن في تبني نظام كييف قانوناً يحظر التفاوض مع روسيا».

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، إدراج 121 فرداً و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة التي يتبناها ضد روسيا، فيما انتهى اجتماع «مجموعة العشرين» في الهند دون إجماع على حرب أوكرانيا.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أمس، إن قرار العقوبات الجديد يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا، من خلال إضافة 96 كياناً، وفرض قيود تصدير صارمة عليها.

ذكرت صحيفة البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم برحلة إلى آسيا الوسطى في مطلع الأسبوع المقبل، سعياً لطمأنة الجمهوريات السوفييتية السابقة التي أقلقتها الحرب في أوكرانيا، رغم أن النفوذ التاريخي لروسيا فيها يحد من حجم التعاون.

فبعد أيام من مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيعقد بلينكن محادثات الثلاثاء في كازاخستان ثم في أوزبكستان، على أن يلتقي في العاصمة الكازاخية أستانا وزراء خارجية الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ يوم السبت إن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية في زيارة مقررة، في استعراض واضح للقوة وتحذير لكوريا الشمالية ضد الاستفزازات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية السريعة يو إس إس سبرينجفيلد التي تزن 6 آلاف طن رست في القاعدة البحرية في مدينة بوسان الساحلية جنوبي البلاد في "زيارة مقررة إلى الميناء"، بحسب ما جاء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن توقيت الوصول.

أشارت صحيفة البيان، اليوم الأحد، إلى تأكيد رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن أوروبا ستقف دائماً إلى جانب أوكرانيا وسوف تزودها بالمزيد من المعدات العسكرية الثقيلة، بحسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وقالت مارين، إن أوكرانيا ستفوز بمساعدة شركائها الغربيين، وإن "مستقبلاً مشرقاً ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقالت رئيسة وزراء فنلندا إن القيادة الروسية لن تفلت من العقاب، وإن فنلندا تدعم جميع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة". وأكدت مارين أن الحرب ستنتهي عندما تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

تركيا روسيا الولايات المتحدة الصحف الإماراتية صحف الإمارات الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن زايد محمد بن راشد حاكم دبي محمد بن زايد عقوبات روسيا السواحل التونسية الصحف الإماراتية اليوم رئيسة وزراء فنلندا المتضررين من الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

موضوعات متعلقة

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب‭ ‬من‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ: الغرب وازدواجية المعايير المفرطة

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

وزيرة البيئة: مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية في قلب قضية تغير المناخ

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

أبرزها التدخلات الخارجية والهجمات الداخلية.. 8 أشياء ترعب إسرائيل في انتخابات 2022

نور عبد المجيد: لا أؤمن بتصنيف الكتابة النسوية ولمت نفسي بسبب رواية «أريد رجلا».. نحتاج لدور تنظر إلى النشر على أنه رسالة

تحت شعار السينما كل شيء .. مهرجان البحر الأحمر يكشف عن التفاصيل الكاملة لدورته الثانية

ترشيحاتنا

الوزراء: 76.4% من مستقلي القطارات يعبرون عن تقييمهم الجيد لمنظومة النقل

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

بدء مؤتمر تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء بتلاوة آيات من القرآن الكريم|فيديو

بعد التعادل أمام صن داونز.. فرصة وحيدة أمام الأهلي للعودة للمنافسة والتأهل

بابوا غينيا الجديدة تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل

دعاء يوم 6 شعبان .. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

حارس يدخل رأسه بين فكي تمساح بتايلاند.. شاهد ماذا فعل به

طريقة عمل حواوشي البطاطس

يهدد صحتك.. احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

فيديو

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ