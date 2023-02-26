الصحف الإماراتية اليوم| ميقاتي يحذر من توظيف القضاء اللبناني لتصفية الحسابات.. وموسكو تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تعكير صفو العلاقات مع أفريقيا.. وعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

إنقاذ 158 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل التونسية

بلينكن في آسيا الوسطى لتعزيز حضور الولايات المتحدة فيها

رئيسة وزراء فنلندا: مستقبل مشرق ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"

روسيا: التسوية في أوكرانيا تقتضي وقف توريد الأسلحة الغربية

الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فرداً و96 كياناً على قائمة عقوبات روسيا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إنه التزاماً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يستمر الجسر الجوي من دبي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.



وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما قال في تدوينة على «تويتر»، نشرها أمس، بهذه المناسبة: «أهنئ أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله تعالى أن يديم على الكويت وشعبها الخير والعزة والرخاء».

عربيا وإقليميا، قالت صحية الإمارات اليوم إن السلطات التونسية أعلنت، اليوم، إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها، بينهم 133 شخصا من جنسيات إفريقية، وذلك بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.

وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، في تصريح له، انه تم إحباط خمس عمليات هجرة غير شرعية، كانت بصدد اجتياز الحدود البحرية.

أفاد صحيفة الوطن بأن الجيش الأردني أحبط يوم السبت، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشارت صحيفة الخليج إلى تجديد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس السبت، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة، فيما يعقد مجلس الوزراء، غداً الاثنين، جلسة ستكون الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ سريان الفراغ الرئاسي قبل أشهر.

وذكرت صحيفة الخليج أن وزير العدل التركي بكير بوزداج أعلن، أمس السبت، احتجاز 184 شخصا على الأقل بسبب مزاعم بالإهمال فيما يتعلق بالمباني التي انهارت عقب الزلازل المدمرة في جنوب البلاد.

وتعرضت الحكومة لانتقادات جراء التغاضي عن معايير البناء السيئة. ومن بين المحتجزين مقاولون أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى القبض أيضا على عمدة مقاطعة نورداج بولاية غازي عنتاب. وأضاف أنه تم نقل العمدة أوكيش كافاك إلى المحكمة.

دوليا، أوضحت صحيفة الاتحاد ما قاله نائب وزير الخارجية الروسي‭ ‬ميخائيل بوجدانوف أمس السبت إن الولايات المتحدة "تمارس ضغوطا غير مسبوقة" على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد خمسة أشهر.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو في سان بطرسبرج، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية.

وذكرت تاس أن بوجدانوف أكد مجددا على اتهامات موسكو "للغرب الجماعي" بشن حملة لعزل موسكو.

وقد أفادت صحيفة الخليج بأن روسيا رحبت بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا، وأعربت عن استعدادها لتحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، وأولها اعتراف كييف بالواقع الجديد، في حين أخفق وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين في التوصل إلى بيان مشترك بشأن الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: «التسوية في أوكرانيا تقتضي وقف توريد الأسلحة الغربية وإرسال المرتزقة لأوكرانيا، وإعلان وقف إطلاق النار، وعودة أوكرانيا إلى الحياد».

وأشار بيان الخارجية إلى ضرورة ضمان حقوق جميع مواطني أوكرانيا بمن فيهم الناطقون بالروسية والأقليات القومية. وقال: إن «العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية تكمن في تبني نظام كييف قانوناً يحظر التفاوض مع روسيا».

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، إدراج 121 فرداً و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة التي يتبناها ضد روسيا، فيما انتهى اجتماع «مجموعة العشرين» في الهند دون إجماع على حرب أوكرانيا.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أمس، إن قرار العقوبات الجديد يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا، من خلال إضافة 96 كياناً، وفرض قيود تصدير صارمة عليها.

ذكرت صحيفة البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم برحلة إلى آسيا الوسطى في مطلع الأسبوع المقبل، سعياً لطمأنة الجمهوريات السوفييتية السابقة التي أقلقتها الحرب في أوكرانيا، رغم أن النفوذ التاريخي لروسيا فيها يحد من حجم التعاون.

فبعد أيام من مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيعقد بلينكن محادثات الثلاثاء في كازاخستان ثم في أوزبكستان، على أن يلتقي في العاصمة الكازاخية أستانا وزراء خارجية الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ يوم السبت إن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية في زيارة مقررة، في استعراض واضح للقوة وتحذير لكوريا الشمالية ضد الاستفزازات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية السريعة يو إس إس سبرينجفيلد التي تزن 6 آلاف طن رست في القاعدة البحرية في مدينة بوسان الساحلية جنوبي البلاد في "زيارة مقررة إلى الميناء"، بحسب ما جاء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن توقيت الوصول.

أشارت صحيفة البيان، اليوم الأحد، إلى تأكيد رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن أوروبا ستقف دائماً إلى جانب أوكرانيا وسوف تزودها بالمزيد من المعدات العسكرية الثقيلة، بحسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وقالت مارين، إن أوكرانيا ستفوز بمساعدة شركائها الغربيين، وإن "مستقبلاً مشرقاً ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقالت رئيسة وزراء فنلندا إن القيادة الروسية لن تفلت من العقاب، وإن فنلندا تدعم جميع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة". وأكدت مارين أن الحرب ستنتهي عندما تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.