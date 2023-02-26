غواص مصري يوثق مشاهد مذهلة لسمكة غريبة في قاع البحر الأحمر.. شاهد

استكشاف عالم البحار لا يخلو من انبهار المغامرين بما يرونه من كائنات تثير الاستغراب والدهشة من وجودهما وربما حيرة البعض مثلما حدث مع غواص مصري تحت مياه محافظة البحر الأحمر.

انتشرت لقطات صورها مدرب الغوص، بيتر بشري، من تحت مياه محافظة البحر الأحمر لسمكة غريبة تشبه التمساح عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “انستجرام”.

مسطحة الرأس الشوكية

واتضح أن السمكة الغريبة تدعي “مسطحة الرأس الشوكية” التي قد تعتقد للوهلة الأولى أنّها عبارة عن تمساح نظرا للشبه الملحوظ بينهما.

وتتميز مسطحة الرأس الشوكية أو الراقودية، وهي سمكة غير خطيرة، برأس كبير وعينين واسعتين وقدرة على التمويه.

وتعد مسطحة الرأس الشوكية، فصيلة أسماك من رتبة عقربيات البحر، توجد في بحار المحيط الهندي والمحيط الهادي، والبحر الأبيض المتوسط مهاجرة من البحر الأحمر.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا