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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غواص مصري يوثق مشاهد مذهلة لسمكة غريبة في قاع البحر الأحمر.. شاهد

سمكة غريبة تظهر في
سمكة غريبة تظهر في قاع مياه البحر الأحمر

استكشاف عالم البحار لا يخلو من انبهار المغامرين بما يرونه من كائنات تثير الاستغراب والدهشة من وجودهما وربما حيرة البعض مثلما حدث مع غواص مصري تحت مياه محافظة البحر الأحمر. 

انتشرت لقطات صورها مدرب الغوص، بيتر بشري، من تحت مياه محافظة البحر الأحمر لسمكة غريبة تشبه  التمساح عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “انستجرام”. 

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مسطحة الرأس الشوكية

واتضح أن السمكة الغريبة تدعي “مسطحة الرأس الشوكية” التي قد تعتقد للوهلة الأولى أنّها عبارة عن تمساح نظرا للشبه الملحوظ بينهما. 

وتتميز مسطحة الرأس الشوكية أو الراقودية، وهي سمكة غير خطيرة، برأس كبير وعينين واسعتين وقدرة على التمويه. 

وتعد مسطحة الرأس الشوكية، فصيلة أسماك من رتبة عقربيات البحر، توجد في  بحار المحيط الهندي والمحيط الهادي، والبحر الأبيض المتوسط مهاجرة من البحر الأحمر.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

مسطحة الرأس الشوكية

 

عالم البحار البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مسطحة الرأس الشوكية بيتر بشري التمساح الراقودية المحيط الهندي المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط

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