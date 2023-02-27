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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأول من مايو.. تأجيل النطق بالحكم على مُعلمة الكيف بسوهاج

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، النطق بالحكم على مُعلمة الكيف، والتي تم ضبطها وبحوزتها كمية من مُخدري الشابو والحشيش، بشقتها دائرة قسم شرطة أول سوهاج، إلى جلسة الأول من شهر مايو المُقبل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط مُعلمة بمدرسة البطل علي عثمان، في الخمسينات من العُمر، وتُقيم بنجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وبحوزتها كمية من مُخدري الشابو والحشيش.

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وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المدعوة "ص. ا- 54 عامًا- وتقيم بنجع ابو شجرة"، وبحوزتها كمية من مخدري الشابو والحشيش.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أمرت بما تقدم.

النص القانوني

وقال أحمد شعبان ردادي، المحامي، إن قانون العقوبات الخاص بمكافحة المُخدرات، حدد العقوبات المُقررة على كل شخص يكون في حوزته أي مادة مُخدرة أو الإتجار فيها أو شرائها، أو عمل بالاستيراد والتصدير للمخدرات.

وأشار إلى أن المادة 37 من قانون العقوبات تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مُخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وإن كان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

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