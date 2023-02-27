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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 من أسرة واحدة في اشتباه تسمم غذائي ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب زوجان و4 من  أطفالهما، اليوم الأحد، بادعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية بني سويف إلي محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي وتبين إصابتهم بحالة إعياء، ومغص، وقيء، نتيجة ادعاء اشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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